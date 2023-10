Pologne: l'opposition rassemble des "centaines de milliers" de personnes à Varsovie

"Ils ne nous intimideront pas, ils ne nous réduiront pas en silence. Il est essentiel que toute la Pologne voie que personne n'a plus peur d'eux", avait-il déclaré jeudi lors d'une réunion publique à Elblag (Nord), en visant le parti au pouvoir Droit et Justice (PiS).

Elle marquera "l'un des plus grands événements" de l'histoire moderne de la Pologne et fera partie des "plus grandes manifestations en Europe ces dernières années", a assuré M. Tusk.

Dimanche, les dirigeants du PiS organisent leur propre rassemblement dans la ville de Katowice, dans le Sud du pays.

À Varsovie, les manifestants, brandissant des drapeaux polonais et européens et un petit cœur blanc et rouge - symbole de la coalition centriste - collé à la poitrine, clament à cor et à cri leur désaccord avec le pouvoir.