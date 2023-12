Pologne: veto présidentiel aux aides à l'audiovisuel public, remanié par Tusk

Le chef de l'Etat a indiqué que la loi de finances à laquelle il s'opposera prévoit de débloquer 3 milliards de zlotys (691 millions d'euros) pour l'audiovisuel public, dont les dirigeants étaient jugés par M. Tusk trop proches de l'ex-gouvernement nationaliste populiste.

"On ne peut pas accepter (d'octroyer les subventions, ndlr) au vu de la violation flagrante de la Constitution et des principes de l'Etat de droit démocratique. Les médias publics doivent d'abord être remis en état de manière fiable et légale", a indiqué le président polonais sur le réseau X.