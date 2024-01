Porsche a livré 3% de voitures en plus en 2023

Le constructeur allemand de voitures de sport Porsche a livré 320.221 voitures dans le monde l'année dernière. C'est 3,3% de plus qu'en 2022, a annoncé le constructeur vendredi.

Les livraisons ont augmenté dans presque toutes les régions du monde, à l'exception de la Chine, le plus grand marché automobile du monde. Dans ce pays, les livraisons ont chuté de 15%, pour atteindre 79.283 voitures. Selon Porsche, cette baisse est principalement due à la situation économique difficile dans cette région.

En Allemagne, le nombre de voitures livrées a augmenté d'environ un dixième. Dans le reste de l'Europe, l'augmentation a été de 12%. Les livraisons ont augmenté de 9% en Amérique du Nord et de 23% sur les marchés d'outre-mer et de croissance, qui comprennent l'Afrique, l'Amérique latine, l'Australie, le Japon et la Corée du Sud.