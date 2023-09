Poutine a accepté une invitation de Kim à se rendre en Corée du Nord

Le président russe Vladimir Poutine a accepté de se rendre en Corée du Nord sur invitation de son dirigeant Kim Jong Un, exceptionnellement en déplacement en Russie afin de renforcer les liens entre Moscou et Pyongyang, notamment militaires.

"Poutine a accepté avec plaisir l'invitation et réaffirmé son invariable volonté de continuer à faire avancer l'histoire et la tradition de l'amitié Russie-RPDC", a encore déclaré l'agence.

Egalement mercredi, le numéro un nord-coréen a assuré à M. Poutine que Moscou remporterait une "grande victoire" sur ses ennemis, la Russie étant engagée dans une guerre en Ukraine depuis plus d'un an et demi.

Le président russe a, lui, trinqué au "renforcement futur de la coopération" avec Pyongyang, parlant devant la presse de "perspectives" de coopération militaire malgré les sanctions internationales visant la Corée du Nord à cause de ses programmes nucléaires et de ses missiles en développement.

Le dirigeant nord-coréen s'est dit prêt à élaborer avec M. Poutine un "plan pour les 100 prochaines années" afin d'établir des relations stables et "tournées vers l'avenir", a rapporté jeudi KCNA.