Poutine demande le soutien de la Turquie pour exporter ses céréales

Le président russe Vladimir Poutine a demandé mercredi le soutien de son homologue turc pour exporter ses céréales et de facto contourner les sanctions occidentales, tout en refusant de relancer l'accord qui, sous l'égide d'Ankara, permettait les exportations agricoles ukrainiennes.

"Compte-tenu des besoins en nourriture des pays les plus nécessiteux, des options sont en cours d'élaboration pour permettre des livraisons de céréales russes (...) Il existe une volonté de coopérer dans ce domaine avec la Turquie", a indiqué le Kremlin dans un communiqué, résumant la teneur des propos de M. Poutine.

Malgré les demandes répétées de la Turquie et de l'Onu, la Russie a refusé de prolonger en juillet l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales via la mer Noire, le Kremlin estimant que les dispositions devant permettre ses exportations de grains et d'engrais n'avaient jamais été mises en œuvre.