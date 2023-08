Poutine et la Corée du Nord ambitionnent une coopération accrue

Le président russe et la Corée du Nord ont prôné mardi une coopération accrue, notamment dans le domaine de la défense, nouvelle illustration du rapprochement entre ces deux ennemis des États-Unis depuis le début de l'offensive du Kremlin en Ukraine.

Dans la matinée, Vladimir Poutine a le premier prôné le renforcement de la coopération avec Pyongyang, dans un message de félicitations adressé au dirigeant nord-coréen Kim Jong Un à l'occasion du jour de la Libération, célébrant, en Corée du Nord comme en Corée du Sud, la fin du règne colonial japonais en 1945.

"Je suis convaincu que nous allons continuer à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines pour le bien de nos peuples et dans l'intérêt de renforcer la stabilité et la sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région de l'Asie du Nord-Est en général", a déclaré M. Poutine, selon un communiqué du Kremlin.