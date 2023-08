Poutine oblige par décret les membres des groupes paramilitaires à prêter serment

En vertu de ce décret publié sur le site internet du gouvernement, ils devront notamment jurer "fidélité" et "loyauté" à la Russie et "suivre strictement les ordres des commandants et des supérieurs".

Ils s'engagent aussi à "respecter de manière sacrée la Constitution russe", "accomplir consciencieusement les tâches qui (leur) sont confiées" et "défendre courageusement l'indépendance et l'ordre constitutionnel" du pays.