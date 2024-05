Poutine ordonne des exercices nucléaires avec des troupes positionnées près de l'Ukraine

"Au cours de l'exercice, une série de mesures seront prises pour s'entraîner à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques", a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur Telegram. Cet entraînement vise à "maintenir la préparation" de l'armée, à la suite de "déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux à l'encontre de la Russie", a-t-il ajouté.