Poutine salue le "désir sincère" de Pékin d'aider à "résoudre la crise" en Ukraine

Le dirigeant russe doit arriver jeudi dans la capitale chinoise avec l'espoir d'obtenir de son "cher ami" et homologue Xi Jinping un plus net soutien à son effort de guerre en Ukraine.

Cette visite de deux jours constitue le premier voyage à l'étranger de Vladimir Poutine depuis sa réélection en mars et son deuxième en Chine en un peu plus de six mois.