Poutine signe la loi interdisant les opérations de changement de sexe en Russie

Les opérations ne seront autorisées qu'en cas de déformation des organes génitaux. Les initiateurs de la nouvelle législation affirment vouloir protéger les traditions culturelles et les valeurs familiales dans le cadre de la lutte contre les "idéologies occidentales".

Vladimir Poutine est considéré comme un défenseur des modèles rigides pour les hommes et les femmes. Le président promeut ainsi farouchement les valeurs traditionnelles et a également fait inscrire dans la loi que le mariage ne peut être célébré qu'entre un homme et une femme.