Poutine, un "salopard cinglé" selon Biden: le Kremlin dénonce des propos "honteux"

"Il est clair que M. Biden, au profit d'intérêts politiques nationaux, affiche un comportement dans le style d'un cow-boy hollywoodien. Il voudrait que ce soit le cas. Je ne pense pas que ce soit possible", a ajouté M. Peskov.

Joe Biden a fait ces déclarations mercredi pendant une rencontre à San Francisco (Californie) avec des donateurs du Parti démocrate.

"La menace existentielle, c'est le changement climatique. Il y a bien ce salopard cinglé qu'est Poutine, et d'autres, et il faut toujours s'inquiéter d'une guerre nucléaire, mais la menace existentielle pour l'humanité c'est le changement climatique", a lancé le président démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat.