Prague prolonge les contrôles à la frontière slovaque pour freiner l'immigration

L'Autriche, la République tchèque et la Pologne ont introduit début octobre des contrôles à leur frontière avec la Slovaquie, puis les ont prolongés jusqu'au 2 novembre.

La Slovaquie a récemment connu une augmentation du nombre de migrants et de demandeurs d'asile venant en grande partie de Serbie via la Hongrie et se dirigeant vers les pays plus riches d'Europe occidentale.