Près de 10.000 pertes civiles en Ukraine depuis le début de la guerre, selon l'Onu

D'après les chiffres de l'Onu, la grande majorité des personnes (7.339) sont mortes dans les régions de l'Ukraine bombardées par la Russie et défendues par l'armée ukrainienne. Dans les régions occupées par les troupes russes, 2.105 personnes sont décédées.

Dans les régions de Donetsk et de Lougansk, à l'est, le nombre de victimes des deux côtés du front est nettement plus élevé que dans la capitale Kiev, ainsi que dans le centre et l'ouest du pays.