Près de 1.400 armes à feu saisies dans une opération d'Europol menée dans 16 pays

Une opération coordonnée par Europol et dirigée par la Roumanie a mené, en février, à la découverte de 1.388 armes à feu, saisies dans 16 pays européens, a indiqué Europol lundi. Plus d'un tiers d'entre elles étaient des armes converties létales, conçues à l'origine pour tirer à blanc.

Durant la semaine d'actions, des centaines d'agents ont mené plus de 630 perquisitions avec au total, 107 arrestations. Près de 500 armes converties ou armes prêtes à être transformées ont été retrouvées. Les forces de l'ordre ont également trouvé près de 900 autres armes à feu. D'autres armes comme des pistolets à air comprimé ont été trouvées en même temps que plus de 60.000 cartouches.

Les forces de l'ordre estiment que les armes d'alarme et de signalisation transformées constituent près de la moitié des armes illégales qui circulent dans l'Union européenne (UE). Les individus et les réseaux de crime organisé utilisent souvent ce type d'armes puisque certains modèles sont facilement convertis pour tirer de vraies munitions et deviennent ainsi des armes létales.