Près de 20.000 visiteurs à la 6e édition de "Statues en Marche"

Présenté comme le plus grand rassemblement de statues vivantes d'Europe, "Statues en Marche" réunissait ces 5 et 6 août plus de 100 artistes en provenance d'une vingtaine de pays européens.

Durant ces deux jours, à part quelques fenêtres d'une heure de beau temps, il n'a pas arrêté de pleuvoir ce qui a compliqué l'organisation. "Dans ces conditions, avoir 20.000 visiteurs est une satisfaction. Cela montre un respect pour l'événement. La première journée a un peu mieux fonctionné que celle du dimanche car la météo a été un peu plus clémente", souligne Cédric Monnoye, de l'ASBL "C'est tout com", en charge de l'organisation.