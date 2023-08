Près de 45.000 Moscovites combattent en Ukraine, selon le maire de Moscou

Début août, l'ex-président russe Dmitri Medvedev a affirmé que plus de 231.000 personnes s'étaient engagées volontairement dans les forces armées sous contrat depuis janvier 2023.

La campagne de recrutement se déroule via les réseaux sociaux et de multiples affiches dans les rues faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs militaires.

Fin décembre 2022, le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait jugé "nécessaire" de faire passer les effectifs de l'armée russe à 1,5 million de soldats, dont 695.000 sous contrat.