Près de 87 millions d'euros de contrefaçons saisis lors d'une opération d'Europol

Une opération internationale de police menée dans 17 pays, dont la Belgique, a permis la saisie d'environ 87 millions d'euros de vêtements, chaussures et accessoires contrefaits entre mars et décembre, rapporte mardi l'agence européenne de coopération policière Europol.

Au cours de l'opération, la police a contrôlé les marchés aux puces, les zones touristiques, les entrepôts, les magasins et d'autres lieux où des produits contrefaits sont souvent vendus. Des actions ont également été menées dans les ports, les boutiques éphémères et les petites entreprises d'e-commerce.

Au total, 3.921 contrôles ont été effectués et 1,96 million d'articles contrefaits ont été saisis, d'une valeur de 87 millions d'euros, en particulier des articles de sport et des produits de luxe. Ces produits provenaient principalement de pays non-membres de l'Union européenne, notamment de Chine, de Hong Kong, de Turquie et du Vietnam.