Présidentielle en Lituanie sur fond de "menace russe"

"La compréhension de la menace russe par la Lituanie est unanime et incontestable, et les principaux candidats s'accordent dessus", résume Linas Kojala, directeur du Centre d'études sur l'Europe de l'Est à Vilnius.

Les sondages donnent au président sortant, Gitanas Nauseda, un ancien banquier de 59 ans, une avance confortable sur les sept autres candidats, parmi lesquels la Première ministre Ingrida Simonyte et un avocat connu, Ignas Vegele.

Les observateurs prédisent la victoire de M. Nauseda au second tour à la fin du mois.