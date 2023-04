Prix Bayeux: le photographe Don Mc Cullin présidera la 30e édition

L'appel à candidature a été lancé vendredi. "Les reportages photo, radio, télévision et presse écrite traitant d'une situation de conflit ou d’un fait d’actualité concernant la défense des libertés et de la démocratie doivent être envoyés avant le 6 juin prochain en vue de la sélection 2023", peut-on lire dans le communiqué. "Ils doivent avoir été réalisés entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023 et concourent chacun pour une dotation de 7.000 €."

Le président du département Calvados, co-organisateur de la manifestation, Jean-Léonce Dupont, a fait part de ses inquiétudes: "Au lancement du Prix après le 50e anniversaire du débarquement en 1994, on pensait que l'Europe était en paix et qu'elle était pérenne, on a changé d'époque".

"Le continent est aujourd'hui frappé par un conflit très dur, la guerre est-elle l'intervalle entre deux moments de paix ou la paix un intervalle entre deux guerres?", a-t-il interrogé.