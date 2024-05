Procès d'un naufrage meurtrier de migrants : le tribunal grec se déclare incompétent

Au premier jour du procès, le tribunal de Kalamata (sud) s'est déclaré incompétent. Toutes les charges ont été abandonnées, a annoncé la juge.

Près d'un an après ce naufrage qui a fait plus de 80 morts et quelque 600 disparus, neuf passeurs présumés étaient notamment poursuivis pour "avoir facilité l'entrée illégale de migrants sur le territoire" et "homicide par négligence".