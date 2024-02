Quarante-cinq attaques nocturnes de drones, une femme tuée par une bombe

Selon les autorités de la capitale Kiev et de la région centrale de Tcherkassy, il n'y aurait pas de dégâts constatés à ce stade.

Mais des bombes à guidage aérien ont visé le village de Vodyane, dans la région de Kharkiv (est), tuant une femme de 56 ans, a déclaré le gouverneur, Oleg Synegoubov.

La veille à Kharkiv, sept personnes dont trois enfants, âgés de 7 et 4 ans, et un bébé de six mois, ont été tuées lors d'une frappe nocturne de drones sur une station-service qui a déversé une "rivière de feu" dans une rue et détruit une quinzaine de maisons.