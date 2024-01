Quarante villes signent une Déclaration de Bruxelles pour se faire entendre de l'UE

La Déclaration de Bruxelles a été établie à l'initiative du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort et de la secrétaire d'Etat bruxelloise à l'Urbanisme et aux Relations internationales Ans Persoons. Une quarantaine de villes - d'autres seront invitées à les rejoindre au cours de la présidence belge - y appellent à des changements concrets au niveau de l'UE afin de mieux tenir compte des réalités des régions urbaines.

Les défis auxquels les villes sont confrontées sont nombreux et "de plus en plus complexes". Ils ne "sont pas suffisamment pris en compte dans les politiques européennes", estime la secrétaire d'Etat Ans Persoons.

Parmi les priorités pointées par les signataires on retrouve l'accès au logement abordable et durable, la lutte contre les inégalités sociales, celle contre les changements climatiques et le développement d'une mobilité inclusive. Autant de défis pour lesquels les régions urbaines sont prêtes à proposer des solutions innovantes, pour peu qu'elles soient entendues, et financées.

Parmi les recommandations adressées à l'Union, les villes demandent notamment à être systématiquement impliquées dans la préparation de nouvelles réglementations afin que celles-ci soient plus adaptées - et favorables - aux zones urbaines, la nomination d'un commissaire européen à la politique urbaine ainsi qu'une modification des règles de financement des fonds européens pour les rendre plus accessibles aux villes.