Quatorze suspects interpellés dans une affaire de fraude à la TVA de 195 millions d'euros

Quatorze personnes ont été interpellées mercredi dans le cadre d'une large enquête portant sur une fraude massive à la TVA, a indiqué jeudi Europol. L'organisation criminelle à l'origine de cette escroquerie a ainsi touché 195 millions d'euros grâce à la vente de smartphones, masques buccaux et petits appareils électroniques, a précisé l'agence européenne de coopération policière.

Les forces de l'ordre ont procédé mercredi à 180 perquisitions simultanées en Albanie, Allemagne, Autriche, à Chypre, Malte, en Croatie, République tchèque, Estonie, Hongrie, Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Slovaquie, Slovénie, Suisse et au Royaume-Uni. Plus de 680 inspecteurs des impôts et policiers ont travaillé sur ce dossier.

Les perquisitions ont permis à la police de mettre la main sur d'importantes quantités de smartphones, pour une valeur de 15,3 millions d'euros, un yacht de trois millions d'euros, des voitures, bijoux et montres de luxe, 2,5 kg d'or et 1,2 million d'euros en espèces et cryptomonnaies.