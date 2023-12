Quatre membres présumés du Hamas arrêtés en Allemagne: ils étaient soupçonnés de "possibles attentats contre des institutions juives"

Les arrestations d'Abdelhamid Al A. et d'Ibrahim El-R., tous deux nés au Liban, et de l'Egyptien Mohammed B. ont été effectuées par des fonctionnaires de la police fédérale à Berlin. Celle de Nazih R., de nationalité néerlandaise, a eu lieu à Rotterdam dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Le parquet n'a pas révélé leurs noms de famille.

"Au plus tard à partir du printemps 2023, Abdelhamid Al A. a été chargé de localiser, pour le compte du Hamas, un dépôt souterrain d'armes en Europe que l'organisation avait caché dans le passé", a expliqué le parquet. Il recevait ses consignes de responsables de haut rang du Hamas basés au Liban. "Les armes devaient être transférées à Berlin et mises à disposition pour d'éventuels attentats contre des institutions juives en Europe", a dit le parquet.

"En octobre 2023, Abdelhamid Al A., Mohamed B. et Nazih R. sont partis à plusieurs reprises de Berlin à la recherche des armes (...). Ils ont été soutenus dans leur entreprise par Ibrahim El-R". Plus tôt dans la journée, la police et les services de renseignement (PET) danois avaient annoncé l'arrestation de quatre personnes, trois au Danemark et une aux Pays-Bas, pour contrer un projet d'attentat terroriste. Le bureau du Premier ministre israélien a affirmé qu'ils étaient liés au Hamas.