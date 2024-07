Quatre migrants meurent en tentant de traverser la Manche

Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) Gris-Nez a mobilisé le patrouilleur Cormoran de la Marine nationale française, le navire de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) Notre-Dame de Risban et un hélicoptère de la marine française pour orienter les opérations de secours depuis le ciel.

Lors d'un survol, l'hélicoptère a repéré quatre personnes inanimées, l'une sur l'épave et les trois autres à la dérive, et un semi-rigide du Cormoran les a récupérés et ramenés à bord. Une équipe médicale dépêchée sur place n'a pas pu les ranimer et a constaté leur décès.

Ces décès portent à au moins 19 le nombre de personnes mortes en tentant de rallier le Royaume-Uni clandestinement au départ des côtes françaises depuis le début de l'année.

- 2024, année meurtrière -

Cela fait de 2024 l'année la plus meurtrière depuis 2021, lorsque 27 migrants, majoritairement des Kurdes irakiens âgés de 7 à 46 ans, étaient morts noyés dans le pire drame migratoire jamais enregistré dans la Manche.