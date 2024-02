Quatre personnes arrêtées en Italie pour une vaste fraude à la TVA sur les pneus

Des dizaines de policiers italiens ont participé jeudi aux opérations dans six régions italiennes (Campanie, Latium, Toscane, Émilie-Romagne, Lombardie et Calabre). Quatre suspects ont été appréhendés. Trois d'entre eux ont été placés en détention préventive tandis que le quatrième a été assigné à résidence. Tous les quatre sont soupçonnés d'association de malfaiteurs et d'évasion fiscale. La police financière italienne a également saisi dix propriétés et quatre voitures.

L'organisation criminelle démantelée avait mis sur pied une vaste fraude à la TVA concernant la vente de pneus. Les suspects servaient ainsi d'intermédiaires entre des fournisseurs situés en Belgique, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Pologne et Espagne et des clients italiens.