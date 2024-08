Quinze personnes interpellées lors d'une action contre un réseau criminel albanais

Quinze membres présumés d'une organisation criminelle de grande ampleur ont été interpellés mercredi lors de plusieurs perquisitions menées dans la capitale de l'Albanie, Tirana, a indiqué jeudi Europol. Les autorités albanaises ainsi que les polices belge, néerlandaise et française ont participé à l'enquête ayant débouché sur cette action.

Outre les interpellations, les forces de l'ordre ont saisi un million d'euros en espèces, ainsi que de nombreux biens.

L'organisation criminelle visée possède des ramifications dans plusieurs pays du monde. Elle est principalement composée par une famille albanaise et ses associés, issus de la même région du pays, détaille Europol. Ses membres sont notamment suspectés de trafic de drogue à grande échelle et de blanchiment d'argent via un système de transaction en cryptomonnaies.

L'organisation aurait également fait appel à des tueurs à gages pour supprimer des membres de bandes rivales. Les enquêteurs ont pu relier au moins neufs assassinats à ce groupe, tous commis entre 2019 et 2020. Certains d'entre eux ont eu lieu hors des frontières albanaises.