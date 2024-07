Reconduite à la tête de la Commission, von der Leyen promet "une Europe forte"

FREDERICK FLORIN

Ursula von der Leyen a été largement reconduite jeudi par les eurodéputés pour un second mandat de cinq ans à la tête de la Commission européenne, promettant de faire de l'industrie, de la Défense ou encore du logement ses priorités.

Devant le Parlement européen réuni à Strasbourg, elle a plaidé pour une "Europe forte" dans une "période de grande anxiété et d'incertitude" et pour défendre la démocratie contre "manipulations de l'information et ingérences étrangères".