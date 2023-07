Rencontre à Pyongyang entre Kim Jong Un et le ministre russe de la Défense

"Se souvenant avec une profonde émotion de l'histoire de l'amitié entre la RPDC et la Russie, MM. Kim et Choïgou ont discuté des questions d'intérêt commun dans le domaine de la défense et de la sécurité nationales et de l'environnement sécuritaire régional et international, a déclaré l'agence centrale de presse coréenne KCNA.

Selon l'agence, "l'entretien s'est déroulé dans une atmosphère cordiale débordant d'amitié militante".

- Célébrations -