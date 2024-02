République tchèque: quelque 3.000 tracteurs manifestent aux frontières

Plusieurs milliers d'agriculteurs tchèques ont rejoint jeudi le mouvement de protestation européen en se rendant avec leurs tracteurs ou autres machines agricoles à des passages frontière avec les pays voisins, et dans le centre de plusieurs villes de Tchéquie.

"Environ 3.000 engins agricoles ont pris la route", a indiqué la Chambre de l'Agriculture dans un communiqué, précisant que les agriculteurs "attirent ainsi l'attention sur les problèmes que cause la Politique Agricole Commune de l'Union Européenne (PAC), compliquée et défaillante".

"Les principales demandes communes que nous avons transmises au commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski, comprennent la fin des restrictions sur la taille de la production agricole, l'abolition ou la modification substantielle de l'accord de franchise de droits entre l'Union européenne et l'Ukraine, ainsi que la simplification et la réduction des exigences bureaucratiques pour les agriculteurs", indique le communiqué envoyé à l'AFP.

Selon l'agence CTK, les tracteurs ont notamment bloqué un peu plus d'une heure un point de passage à la frontière entre la Slovaquie et la République tchèque et bloqué une partie de la circulation à Brno, la deuxième ville du pays, jeudi matin.

Cette manifestation est organisée par deux des principales organisations du secteur, la Chambre de l'Agriculture et l'Union agricole, qui n'avaient pas participé à une autre manifestation d'agriculteurs lundi à Prague.