Retour à la normale ce lundi pour le trafic ferroviaire entre Marbehan et Libramont

Le trafic ferroviaire entre Marbehan et Libramont, en province de Luxembourg, qui est suspendu depuis mercredi soir en raison des intempéries, reprendra normalement lundi matin, a annoncé dimanche le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Afin de permettre aux voyageurs de faire la liaison entre Bruxelles et Arlon ce dimanche, la SNCB a affrété deux trains supplémentaires via Virton. Le service de navettes de bus entre Marbehan et Libramont est également maintenu.

Ce week-end, des plongeurs spécialisés ont inspecté la structure du pont ferroviaire qui surplombe la rivière Mellier, en crue à la suite des intempéries de la semaine dernière. Mercredi soir, le niveau de l'eau avait dépassé les voûtes du pont. Pour éviter que les tourbillons d'eau combinés au passage des trains ne viennent fragiliser la structure du pont, Infrabel avait été contrainte d'interrompre le trafic ferroviaire. Les conditions météorologiques compliquées, avec une eau boueuse et un courant très fort, n'avaient pas permis de mener des inspections subaquatiques avant le début du week-end.