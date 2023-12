Reynders: "on a en main une réelle garantie de faire payer la Russie"

La confiscation potentielle d'une partie des 28 milliards d'euros d'actifs privés russes gelés dans les États membres de l'UE et l'utilisation des gains générés par plus de 200 milliards d'actifs publics russes bloqués offrent à l'UE "une réelle garantie" qu'un jour, la Russie paie pour les dommages causés en Ukraine, a assuré lundi le commissaire européen à la Justice, Didier Reynders.

"Avec cela, sur les 28 milliards qu'il a été possible de geler dans l'UE, il sera peut-être possible d'en organiser la confiscation d'une partie, sur base de décisions de justice fondées sur des infractions criminelles", a expliqué M. Reynders, à son arrivée à une réunion des ministres européens de la Justice, à Bruxelles.

La Commission discute actuellement avec le Parlement et le Conseil (États membres) de l'élaboration d'un cadre permettant de confisquer les actifs russes privés gelés dans l'UE, qui ne peuvent être confisqués que si une infraction pénale a été commise et que la personne a été condamnée par un tribunal, dans le respect de l'État de droit. Le texte se fonde donc sur la violation des sanctions européennes, qui serait reconnue comme une infraction pénale de l'UE.

Concernant les actifs publics, "pour le moment, ce que nous avons, c'est la décision d'un État membre, la Belgique, de fournir toutes les recettes fiscales générées par les gains provenant de ces actifs, qui sont en fait les réserves de la Banque centrale de Russie".

"On continue à examiner jusqu'où on peut aller, mais je confirme que, grâce au gel de 28 milliards d'actifs privés et la mobilisation de plus de 200 milliards d'actifs publics, on a en main une réelle garantie qu'un jour, ce sera une obligation pour la Russie de payer", a assuré le Belge.