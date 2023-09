Reznikov, l'avocat de la Défense ukrainienne auprès des alliés de Kiev

"Ce fut un honneur de servir le peuple ukrainien et de travailler pour l'armée ukrainienne au cours des 22 derniers mois, la période la plus difficile de l'histoire moderne de l'Ukraine", a commenté lundi M. Reznikov après avoir remis sa démission au Parlement, au lendemain de l'annonce de son remplacement par le président Volodymyr Zelensky.

Il a passé notamment une grande partie de son mandat en déplacements à l'étranger pour négocier de nouvelles aides en armes et équipements auprès des alliés occidentaux de Kiev.

Crâne chauve, petit bouc et lunettes fines, cet avocat de 57 ans, peu expérimenté dans le domaine militaire, était devenu l'un des visages politique et militaire de l'effort de guerre de l'Ukraine depuis l'invasion russe.

Plus récemment, il a mené les efforts pour obtenir des avions de combat américains F-16, réclamés par Kiev pour appuyer sa difficile contre-offensive menée depuis juin afin de reconquérir les territoires occupés par les forces Russes dans le sud et l'est du pays.

Il "semble que le Père Noël existe", avait-il commenté sur X (ex-Twitter) après l'autorisation donnée en août par les Etats-Unis au Danemark et aux Pays-Bas pour le transfert des avions vers l'Ukraine. La Norvège leur avait également emboîté le pas.

Mais en pleine guerre avec la Russie, son ministère a été secoué par des scandales de corruption, mal endémique en Ukraine.