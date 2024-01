Rise for climate veut mettre les énergies fossiles à l'agenda des discussions européennes

Présidées par le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo), notamment en charge de la Transition climatique, de l'Environnement et de l'Energie, deux réunions sont prévues en ce début de semaine, dont la première lundi matin. Trois thèmes sont inscrits à l'agenda de ces discussions: l'adaptation et la résilience, l'économie circulaire et la transition juste.

"Il est essentiel que les 27 s'attaquent à la racine du problème, en sortant au plus vite des énergies fossiles. Les mesures d'adaptation, aussi nécessaires soient-elles, seront insuffisantes pour éviter les décès dus aux vagues de chaleur et les dégâts provoqués par les inondations et les incendies", insiste Rise for climate.

Signer le Traité de non-prolifération des combustibles fossiles serait un bon début, selon les activistes climatiques. Ce traité, auquel adhèrent déjà 12 pays (dont 4 l'ont annoncé à la COP28), le Parlement européen, l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ou encore plus de 100 villes et régions (dont la Région de Bruxelles-Capitale), permettrait en effet aux pays européens signataires de "s'opposer aux projets les plus polluants, tels que les mines de Hambach et Garzeweiler en Allemagne, véritables 'bombes climatiques'".