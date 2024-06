Rishi Sunak encore fragilisé par son absence à la cérémonie du D-Day

Et sa campagne, lancée sous une pluie battante sur le perron du 10, Downing Street, a subi une nouvelle semaine difficile: irruption tonitruante du nationaliste anti-immigration Nigel Farage dans la course, accusations de mensonge lors d'un débat télévisé et finalement faux pas à l'occasion du 80e anniversaire du Débarquement.

Le chef du gouvernement conservateur n'a pas assisté jeudi à la commémoration internationale du D-Day à Omaha Beach, sous la houlette du président français Emmanuel Macron, et en présence de nombreux chefs d'Etat, comme l'Américain Joe Biden ou l'Ukrainien Volodymyr Zelensky.

Rishi Sunak avait plus tôt participé à une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, mais l'absence du Premier ministre au principal évènement de ces commémorations a suscité étonnement et critiques au Royaume-Uni, l'un des principaux artisans du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944.