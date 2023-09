Rome envoie une première aide à la Libye frappée par des inondations

Le ministère italien de la Défense a annoncé mercredi le départ d'un navire et de deux avions de transport militaires pour acheminer vers la Libye frappée par des inondations meurtrières des experts et du matériel logistique de première nécessité.

À la suite d'une première mission de reconnaissance effectuée mardi, deux avions de transport militaire partiront mercredi "avec des experts du risque aquatique et leur équipement de soutien ainsi que du matériel logistique de première nécessité", indique un communiqué du ministère de la Défense.

Le navire militaire San Giorgio est parti et se trouvera dans la zone de Derna, ville située dans l'est de la Libye, d'ici 24 heures "pour assurer les fonctions logistiques, de commandement et de contrôle ainsi que de soutien sanitaire" aux Italiens qui aideront les populations libyennes.

Le ministère précise ne pas exclure d'envoyer un autre navire militaire pour acheminer davantage de secouristes italiens avec tout le matériel nécessaire, comprenant, entre autres, deux hélicoptères pour les activités de recherche et de récupération de personnes.

Un responsable de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a fait état mardi d'un nombre "énorme" de morts qui pourraient se compter en milliers, avec 10.000 disparus en Libye.