A Rome, les socialistes européens partent en campagne face "aux fantômes du passé"

Les socialistes européens ont lancé samedi à Rome leur campagne pour les élections européennes du 9 juin avec l'objectif de battre l'extrême droite qui pourrait faire une percée et ramener "les fantômes du passé".

Eurodéputés, députés, patrons de partis, commissaires européens et chefs de gouvernement, tous ont estimé que ces élections étaient "les plus importantes" depuis des décennies, plus de deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie et face à l'hypothèse d'une vague "illibérale" dans les urnes.