Rome: une statue aspergée pour protester contre les animaux dans les cirques

"Les animaux dans les cirques, ça suffit", proclamait une banderole déployée devant la statue de la Piazza del Popolo, dans le centre le la capitale italienne.

Cette action "ouvre la campagne Kimba", du nom d'un lion qui s'était échappé en novembre pendant plusieurs heures d'un cirque à Ladispoli, une ville côtière près de Rome, a indiqué dans un communiqué Animal Rebellion qui prône "l'action directe non violente pour obtenir l'abolition de l'utilisation des animaux non humains dans les cirques et leur libération".