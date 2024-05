Royal Mail accepte une offre ferme du milliardaire tchèque Kretinsky

Le conseil d'administration d'IDS et celui d'EP Corporate Group, société du milliardaire qui détient déjà 27,6% du britannique, "sont parvenus à un accord sur les termes et conditions d'une offre" à 370 pence par action, selon un communiqué.

Mais l'offre a fait polémique dans la classe politique. Le parti travailliste, donné largement gagnant pour les élections du 4 juillet, a envoyé une lettre à M. Kretinsky pour demander "des garanties" notamment "que Royal Mail reste domiciliée au Royaume-Uni, y paie des impôts et y conserve son siège social".

Ce rachat d'IDS, groupe qui comprend aussi GLS, sa branche de transport de colis à l'international, et emploie plus de 150.000 personnes en tout, doit encore être validé par ses actionnaires.

"Royal Mail fait partie du tissu social britannique depuis des centaines d’années. EP group a le plus grand respect pour l'histoire et la tradition de Royal Mail, et je sais que posséder cette entreprise entraînera d'énormes responsabilités", a assuré Daniel Kretinsky, cité dans le communiqué mercredi.

Dans sa proposition, il s'est notamment engagé à maintenir un service à prix unique pour l'ensemble du Royaume-Uni, la livraison de lettres de première classe six jours par semaine, la protection de la marque "Royal Mail" ou encore le maintien du siège de l'entreprise dans le pays.

Mais "le marché d'IDS évolue rapidement et (le groupe) doit accélérer sa transformation et ses investissements dans la modernisation pour suivre la concurrence", a ajouté M. Kretinsky.