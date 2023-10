Royaume-Uni: double revers électoral pour les conservateurs au pouvoir

Les conservateurs ont perdu de 1.192 voix le siège de Mid-Bedfordshire (centre de l'Angleterre) qu'ils avaient remporté de 24.664 suffrages en 2019. Il s'agit de la défaite la plus cuisante pour les conservateurs lors d'une élection partielle depuis 1945.

Ce résultat constitue une nouvelle inquiétante pour Rishi Sunak, qui fête la semaine prochaine le premier anniversaire de son entrée à Downing Street.

L'ex-banquier de 43 ans a apporté initialement un semblant de stabilité après les scandales de l'ère Boris Johnson et le bref passage de Liz Truss. Mais sa popularité est plus bas et il peine à se relancer, s'efforçant de se présenter comme une incarnation du changement bien que son parti soit au pouvoir depuis 13 ans.

Selon le professeur de sciences politiques John Curtice, "on peut raisonnablement penser que le parti conservateur se trouve face à la perspective de perdre lourdement" les prochaines législatives, prévues au plus tard en janvier 2025.