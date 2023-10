Royaume-Uni: émotion et colère face aux attaques d'american bully XL

Des jeunes enfants blessés, plusieurs adultes tués et à chaque fois la même race de chiens en cause: une série d'attaques suscite une émotion considérable au Royaume-Uni et met la pression sur le gouvernement pour sévir contre les propriétaires et les éleveurs d'American Bully XL.

Ces canidés aux puissantes mâchoires, qui peuvent dépasser les 60 kilos et sont issus d'un croisement entre plusieurs molosses, ont gagné en popularité pendant la pandémie de Covid-19, qui a fait bondir le nombre d'adoptions chez les Britanniques.