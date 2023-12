Royaume-Uni: les opposants au tunnel de Stonehenge de retour devant la justice

Des adeptes du druidisme, archéologues et autres opposants au projet de tunnel routier près du site préhistorique de Stonehenge, dans le sud-ouest de l'Angleterre, ont demandé une nouvelle fois mardi à la justice britannique de bloquer sa construction.

Au premier jour de l'examen du recours, une cinquantaine d'opposants, dont des adeptes du druidisme qui célèbrent chaque année les fêtes païennes à l'occasion des solstices à Stonehenge, se sont réunis devant la Haute Cour avec banderoles et tambours chamaniques.

"Nous allons détruire quelque chose de sacré, d'historiquement et archéologiquement fondamental, afin de permettre aux gens d'économiser quelques minutes de trajet", a dénoncé Angela Harding, une bibliothécaire arrivée du Bedfordshire (sud-est de l'Angleterre) pour la manifestation et interrogée par l'AFP.

"Il s'agit de l'un des sites néolithiques les plus importants de la planète, construit probablement par les premiers druides", a renchéri l'"archidruide de Stonehenge" Rollo Maughfling, portant une toge blanche et une cape rouge.

Construit par étapes entre environ 3.000 et 2.300 ans avant Jésus Christ, Stonehenge est l'un des monuments mégalithiques préhistoriques les plus importants du monde par sa taille, son plan sophistiqué et sa précision architecturale.