Ruben Blommaert met un terme à sa carrière après un désaccord avec sa partenaire

Blommaert, 31 ans, a pris cette décision suite à un désaccord avec sa partenaire Alisa Efimova, avec qui il avait pris la 10e place des Mondiaux de patinage artistique en couples la semaine dernière au Japon et la 4e place à l'Euro fin janvier. Le duo rêvait de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo.

"C'était une saison avec plus de bas que de hauts", a écrit Blommaert sur Instagram. "Je donne toujours plus de valeurs au plaisir qu'aux résultats. Nous avons une approche différente de la manière dont nous voulons pratiquer notre sport. Il n'est plus possible de travailler ensemble au quotidien."