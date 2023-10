Rugby: l'Anglais Jonny May prend sa retraite internationale

L'ailier anglais Jonny May a annoncé mardi sa retraite internationale, quelques jours après avoir remporté avec l'Angleterre la troisième place de la Coupe du monde de rugby en France.

"A l'heure actuelle, je veux du fond du coeur, dire un grand merci à tous ceux qui ont fait partie de cette aventure avec moi", a-t-il déclaré sur le site officiel de la fédération anglaise (englandrugby.com). "C'est un honneur et un rêve de représenter mon pays et bien que je ne sois plus présent physiquement sur le terrain, mon esprit restera toujours connecté avec cette équipe".

Jonny May, qui évolue au club anglais de Gloucester, ne figurait pas au départ dans le groupe anglais pour le Mondial et a été rappelé par le sélectionneur Steve Borthwick pour pallier le forfait d'Anthony Watson. Il n'a pas joué le match pour la troisième place, remporté vendredi face à l'Argentine (26-23), l'équipe contre laquelle il avait fait ses débuts internationaux en 2013.