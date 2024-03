Rugby: le demi de mêlée anglais Danny Care prend sa retraite internationale

Le demi de mêlée anglais Danny Care a annoncé lundi qu'il prenait sa retraite internationale, à 37 ans, soulignant qu'avoir porté le maillot du XV de la Rose "signifiait énormément" pour lui.

Le joueur des Harlequins a honoré sa 101e et dernière sélection avec l'Angleterre lors de la défaite contre le XV de France en clôture du Tournoi des six nations, le 16 mars à Marseille (33-31). Il avait fait ses débuts internationaux 16 ans plus tôt contre la Nouvelle-Zélande, en 2008.