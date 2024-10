Russie: 12 personnes condamnées à de lourdes peines de prison pour sabotage

Ils faisaient partie d'un "groupe criminel" organisé visant à "saper la stabilité économique et les capacités défensives de Russie" et forcer ainsi les autorités russes à mettre fin à l'opération militaire en Ukraine, a affirmé le tribunal dans un communiqué sur Telegram.

Les douze hommes ont écopé de peines allant de 8 ans et demi à 20 ans de prison, selon la même source, tandis qu'une 13e personne accusée de complicité a été condamnée à 4 ans de prison.

Entre décembre 2022 et janvier 2023, ils "ont commis 13 actes de sabotage" à Moscou et dans la région de Krasnoïarsk (Sibérie Orientale) en visant une locomotive et des infrastructures électriques liées au transport par train, selon la même source.

Ils s'apprêtaient également à commettre "un attentat en incendiant des avions de chasse dans une base militaire de la région de Primorié", dans l'Extrême-Orient russe, ajoute le communiqué.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022, plusieurs sabotages de voies ferrées ont été perpétrés en Russie et ont été imputés par les autorités à des agents ukrainiens ou à des partisans de Kiev, le rail étant un élément logistique clé pour l'armée russe.