Russie: enquête pour "financement du terrorisme" impliquant l'Ukraine et les Occidentaux

"L'enquête (...) examine les sources et les mouvements de fonds s'élevant à plusieurs millions de dollars américains et l'implication de collaborateurs des autorités et d'organisations publiques et commerciales de pays occidentaux", a ajouté cet organisme dans un communiqué, citant le nom de la compagnie gazière Burisma qui avait vu Hunter Biden siéger à son conseil d'administration.

Les enquêteurs affirment, sans présenter les éléments du dossier, que Burisma a servi d'intermédiaire pour des fonds utilisés "ces dernières années pour mener des actes terroristes en Russie et à l'étranger pour éliminer des personnalités".