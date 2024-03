Russie: Kiev dit avoir endommagé un pont ferroviaire près d'une usine d'explosifs

Le renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé lundi avoir endommagé un pont ferroviaire dans la région russe de Samara (Volga), à plus de 750 km de la frontière ukrainienne, assurant que cette action ralentissait le transport de matériel militaire.

Pour leur part, les services de sécurité russes (FSB) dans la région de Samara, cités par l'agence de presse russe Ria Novosti, ont indiqué lundi soir avoir ouvert une enquête pour "sabotage" en "groupe organisé".

Selon eux, "le pont a été inspecté et la ligne a été jugée comme non endommagée et utilisable". "Le trafic ferroviaire a été rétabli", a assuré cette source.

Plus tôt, la société régionale des chemins de fer avait indiqué que l'incident n'avait pas fait de blessés et avait été provoqué par "l'intervention de personnes non-autorisées", formule utilisée par les autorités russes lors de ce genre d'évènement.