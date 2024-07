Russie: la 3e étape des exercices sur l'utilisation des armes nucléaires tactiques débute

"La troisième étape des exercices des forces nucléaires non-stratégiques a commencé", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Selon cette source, les manœuvres se déroulent dans le district militaire central, ainsi que dans le district militaire du Sud, qui couvre plusieurs républiques du Caucase russe, la Crimée annexée et quatre régions du Sud et de l'Est ukrainien dont Moscou revendique l'annexion depuis septembre 2022.