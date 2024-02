Russie: le procureur requiert près de trois ans de prison contre le dissident Orlov

Vétéran de Memorial, l'ONG colauréate du prix Nobel de la Paix 2022 et dissoute par la justice russe, cet homme de 70 ans est l'un des derniers critiques du Kremlin à ne pas être emprisonné ou en exil à l'étranger.

Le Parquet russe a requis lundi deux ans et onze mois de prison à l'encontre du dissident Oleg Orlov, figure de la défense des droits humains en Russie, pour des dénonciations répétées de l'offensive militaire de Moscou en Ukraine, lors d'un procès en appel.

Dans sa dernière prise de parole avant le verdict, M. Orlov a dénoncé "l'étranglement de la liberté" en Russie et "l'introduction des troupes russes en Ukraine". "Je ne me repens de rien et ne regrette rien", a-t-il lancé.

Il a également dénoncé la mort le 16 février de l'opposant Alexeï Navalny dans sa prison de l'Arctique, qu'il a qualifié de "meurtre", évoquant aussi les "meurtres judiciaires d'autres critiques du régime".

"Ne perdez pas courage, ne perdez pas votre optimisme. La vérité est de votre côté", a-t-il encore lancé à destination des Russes opposés à la politique de ceux qui ont "conduit le pays dans le gouffre".